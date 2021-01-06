Trabzonspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti - Son Dakika

Trabzonspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti

06.01.2021 18:01
Trabzonspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti, System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup etti ve lider Gaziantep ile puan farkını 5'e indirdi.

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer tek golle kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 27. dakikada golcü oyuncu Caleb Ekuban'dan geldi. Ekuban böylece son 7 haftada attığı 4 golle eski formunu tekrar yakalamaya başladığını da göstermiş oldu.

Bu sonuçla birlikte son 5 haftadaki 4. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 26 yaparken, 5 maçtır kazanamayan Göztepe 19 puanda kaldı.

Süper Lig'in 18. haftasında bay geçecek Trabzonspor sonraki haftada deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacakken, Göztepe ise 18. haftada evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

Trabzonspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti

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Son Dakika Spor Trabzonspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti - Son Dakika Spor


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