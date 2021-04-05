Trabzonspor evinde kayıp yaşamak istemiyor - Son Dakika

Trabzonspor evinde kayıp yaşamak istemiyor

05.04.2021 09:49
Trabzonspor evinde kayıp yaşamak istemiyor, System.String[]

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 7 puan kaybederek zirve yarışında önemli bir yara alan Trabzonspor, evinde konuk edeceği Hes Kablo Kayserispor karşısında kayıp yaşamak istemiyor.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 7 puan kaybederek zirve yarışında önemli bir yara alan Trabzonspor, evinde konuk edeceği Hes Kablo Kayserispor karşısında kayıp yaşamak istemiyor.

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor 6 Nisan Salı günü saat 19.00'da Medical Park Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Ligde son 4 maçta 2 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak zirve yarışında 7 puan kaybederek yara alan bordo-mavililer Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada evinde konuk edeceği rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak daha üst basamaklara doğru tırmanmayı hedefliyor.

EDGAR, ABDULKADİR PARMAK VE CEZALI DJANİNY DÖNÜYOR

Trabzonspor'da savunma oyuncusu Edgar ve Abdulkadir Parmak kart cezalısı olmaları nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecekler. Sakatlığı nedeniyle Sivasspor maçı kadrosundan çıkartılan Afobe'nin yanı sıra Berat durumu da yarın netlik kazanacak. Cezası nedeniyle Sivasspor maçında forma giyemeyen Djaniny ise yarınki maçta forma giyebilecek.

TRABZONSPOR İLE HES KABLO KAYSERİSPOR 48. RANDEVUDA

Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor, Trabzon'da yapacakları maçla birlikte ligde 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım Süper Lig'de 20 Ekim 1974'de Kayseri'de karşılaştılar. Bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sonu eren maçla birlikte 47. kez karşı karşıya geldiler. Geride kalan söz konusu maçlarda Trabzonspor galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 11 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Karadeniz ekibi, rakip filelere 88 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.

TRABZONSPOR EVİNDE 1. KEZ YENİLDİ

Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor Trabzon'da 23 maç yaptı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililerin 18 galibiyeti bulunurken, konuk ekibin ise 1 maçta sahadan galip ayrıldı. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyeti Trabzonspor, geçen sezon sahasında 6-2'lik sonuçla almıştı. Bu sezon başında Kayseri'de oynanan maç ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hossseini, Vıtor Hugo, Marlon, Lewis Baker, Flavıo, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban ve Djaniny şeklinde çıkması bekleniyor.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor evinde kayıp yaşamak istemiyor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor evinde kayıp yaşamak istemiyor - Son Dakika Spor


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