Trabzonspor evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika

Trabzonspor evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup etti

19.01.2021 20:55
Trabzonspor evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup etti, System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrıldı ve ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'unda oynanan mücadeleyi farklı kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 22. dakikada Nwakaeme, 56. dakikada Flavio ve 60. dakikada Djaniny'den geldi. Konyaspor'un tek sayısını 88. dakikada Shengelia kaydetti. Trabzonspor'da 80. dakikada oyundan çıkarken sarı kart gören Lewis Baker, cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 30 yaparak üst sıralara doğru bir adım daha attı. Üst üste 3. yenilgisini alan Konyaspor ise 22 puanda kaldı.

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

ABDÜLKADİR ÖMÜR SAKATLANDI

Trabzonspor, Konyaspor'u mağlup ettiği mücadelede yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün yaşadığı sakatlıklar sarsıldı. 23. dakikada Ömer Ali Şahiner'in müdahalesinin ardından yerde kalan Abdülkadir Ömür, yapılan müdahalelerin ardından oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi.

Kırık şüphesi olan Abdülkadir Ömür, MR için hastaneye götürüldü.

Trabzonspor evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika Spor


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