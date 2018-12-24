Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Evinde Kral

Trabzonspor Evinde Kral

26 dakika önce

Sezonun ilk devresinde evinde 20 puan toplayan Trabzonspor, iç saha puan cetvelinde zirvede yer aldı.

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Sezonun ilk devresinde evinde 20 puan toplayan Trabzonspor, iç saha puan cetvelinde zirvede yer aldı.

Spor Toto Süper Ligin ilk yarısını sahasında Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatan Trabzonspor, iç sahadaki performansı dikkat çekti. Karadeniz ekibi ligde topladığı 29 puanın 20'sini iç sahada elde etti. İç saha puan sıralamasında zirvede yer alarak bu sezon iç sahada en çok puan toplayan takım oldu.

9 maçta 1 kez yenildi

Trabzonspor, bu sezon evinde oynadığı 9 maçta sadece bir kez yenilirken, sahasında 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, bu sezonun ilk yarısında 32 gol atarken bu gollerin 22'ne kendi evinde attı. Yediği 22 golün 8'ini ise evinde oynadığı maçlarda kalesinde gördü. Bordo-mavililer evindeki tek yenilgisini ise Göztepe'ye karşı 2-1'lik sonuçla aldı.

Ortalama 30 bin seyirciye oynadı

Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadı'nda, bu sezon ortalama 30 bin seyirciyle oynadı. Bordo-mavililerin evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçı 37 bine yakın taraftar izlerken, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçı ise 38 binin üzerinde taraftar izledi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:35 Kaynak: İHA

Karadeniz, Trabzonspor, Spor
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