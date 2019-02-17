Trabzonspor Evinde Yenildi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor
, Aytemiz Alanyaspor
'u konuk etti. Müsabakayı Alanyaspor 2-0 kazandı.
Maçtan Dakikalar 19. dakikada Sosa'nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı. 29. dakikada Ekuban'ın uzun pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci Haydar meşin yuvarlağı kornere çeldi. 44. dakikada Yusuf Yazıcı
'nın pasında ceza sahası sol çaprazında buluşan Ekuban'ın vuruşunda top kaleci Haydar'da kaldı. 47. dakikada Welinton'un Ekuban'ı ceza sahası içinde düşürmesi sonucu karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa
, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Rodallega, panenka denemesinde top üst direkten oyun alanına geri döndü. Topu takip eden Rodallega'nın şutu filelere gitse de hakem faul nedeniyle golü geçerli saymadı. 51. dakikada topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahasına giren Campos'un pasında kale sahası içindeki Cisse meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1 68. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağ taraftan kullandığı korner atışında savunmadan seken topu önünde bulan Cisse, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2 81. dakikada Hüseyin'in hatasında topla buluşan Efecan'ın şutu kaleci Arda'dan döndü. Ardından Cisse'nin vuruşunda ise direkten dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 90. dakikada orta sahadan aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Ozan Tufan
'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Arda'dan döndü.
Stat: Medical Park Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Alpaslan Dedeş
xx, Mustafa Sönmez
xx Trabzonspor: Arda xx, Kamil Ahmet Çörekçi
x (Toure
dk. 67 x), Hüseyin Türkmen
x, Hosseini x, Amiri xx, Sosa x, Yusuf Yazıcı x (Berkay
Sefa Kara dk. 80 ?), Abdulkadir Ömür x (Abdulkadir Parmak dk. 59 x), Nwakaeme x, Ekuban xx, Rodallega x Yedekler: Muzaffer, Kağan, Murat Cem Akpınar
, Batuhan Artaslan, Ali Osman
, Ibanez Teknik Direktör: Ünal Karaman
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz
xxx, Baiano xxx, Welinton xxx, Caulker xxx, Villafanez xxx (Fernandes dk. 87 ?), Ozan Tufan xxx, Ceyhun Gülselam
xxx, Efecan xxx, Campos xxx (Taha Yalçıner
dk. 90 ?), Cenk xxx, Cisse xxx (Josef Sural dk. 89 ?) Yedekler: Ufuk Ceylan
, Hasan, Hakan Erçelik Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Cisse (dk. 51 ve 68) (Aytemiz Alanyaspor) Sarı kartlar: Welinton, Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor), Amiri (Trabzonspor)
(Gökmen Şahin - Fatih
Yılmaz/İHA)