Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

En son ligin 12. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor maçında takımda yer alan, Çaykur Rizespor , Atakaş Hatayspor ve Galatasaray karşılaşmalarında forma giyemeyen genç futbolcu, Fatih Karagümrük müsabakasında görev alabilecek.

Bordo-mavili futbolcuların antrenmanda pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptığı kaydedildi.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Vitor Hugo 'nun katılmadığı belirtildi. Djaniny'in salonda çalıştığı, Ekuban'ın da takımdan ayrı koştuğu öğrenildi.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri 'nde basına kapalı çalışma yaptı.

Trabzonspor , Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Yeni yılda pasaport ve sürücü belgesi harçları da zamlanıyor! İşte yeni ücretler

Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı

Putin aşı teklifinde bulundu, Erdoğan Bakanlığa talimat verdi: Türkiye ve Rusya'dan ortak koronavirüs aşısı kararı

Ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çiftin oğlu: Sigarayı bırakıp uyuma diye uyarmıştım

Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyenle ilgili yürek burkan detay! Bu akşam eğitim verecekmiş