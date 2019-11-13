Son Dakika Haberleri: Trabzonspor fedakar eşin isteğini yerine getirdi
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Trabzonspor fedakar eşin isteğini yerine getirdi

7 saat önce

Giresun'un Görele ilçesinde 39 yıldır Multipl Skleroz (MS) hastası olan 60 yaşındaki Hasbi Ünlü'nün her şeyi ile ilgilenen eşi Semra Ünlü'nün isteğini Trabzonspor yerine getirdi.

Trabzonspor fedakar eşin isteğini yerine getirdi, System.String[]

Giresun'un Görele ilçesinde 39 yıldır Multipl Skleroz (MS) hastası olan 60 yaşındaki Hasbi Ünlü'nün her şeyi ile ilgilenen eşi Semra Ünlü'nün isteğini Trabzonspor yerine getirdi.


Yaklaşık 20 yıldır yatağa mahkum olan eşine ve çocuklarına bakmak zorunda kalan Semra Ünlü'nün (59), bu süre içerisinde dünyaya gelen üç çocuğuna da hem annelik hem de babalık yapması herkes tarafından takdirle karşılanmıştı. İHA muhabirine verdiği röportajda "Biz yine eşimle baş başayız. Onsuz bir yere de gidemiyorum. İstediği yere de götürüyorum. Koyu Trabzonspor taraftarı olduğu için maça da götürdüm. Ama Pasolig çıktıktan sonra götüremedim çünkü o kartı çıkartamadık ama bir kez daha götürmeyi çok isterdim" diyen Semra Ünlü için Trabzonspor Kulübü hemen harekete geçti.


Bordo Mavililerin Süper Lig'in 11. haftasında oynadığı ve 1-0 kazandığı Alanyaspor karşılaşmasına Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp tarafından davet edilen Semra Ünlü ve eşi Hasbi Ünlü müsabakayı locadan izledi. Semra Ünlü, eşi Hasbi Ünlü'nün en büyük özlemlerinden birini gidermenin mutluluğunu yaşadı. - GİRESUN

Trabzonspor, Giresun, Görele, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:34 Kaynak: İHA
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