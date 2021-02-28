Trabzonspor-Fenerbahçe

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yapılacak maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Berat Özdemir, Flavio Medeiros da Silva, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Jorge Djaniny Tavares Semedo

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Marcell Tisserand, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Mesut Özil, Mame Thiam