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"Trabzonspor-Fenerbahçe" biletleri 3.5 dakikada tükendi!
6 saat önce
Bordo-mavili kulüp, 3 bin 200 bileti satışa çıkardı.
Bordo-mavili kulüp, 3 bin 200 bileti satışa çıkardı.
İnternet ve gişeler üzerinden 125 lira ile 1000 lira arasında değişen fiyatlarla satışı sunulan biletlere taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Satışa çıkarılan biletler, 3.5 dakikada bitti.
Trabzonspor'da 33 bin kombine kartlı taraftar olduğu, güvenlik nedeniyle de ancak 3 bin 200 kadar biletin satışının gerçekleştirildiği belirtildi.
Trabzonspor, Fenerbahçe hazırlıklarına başladı...
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:28
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