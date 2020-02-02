Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında evinde 19 yıl sonra bir ilki başardı - Son Dakika
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Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında evinde 19 yıl sonra bir ilki başardı

13 dakika önce

Trabzonspor, Fenerbahçe galibiyetiyle zirve yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında evinde 19 yıl sonra bir ilki başardı, System.String[]

Trabzonspor, Fenerbahçe galibiyetiyle zirve yolunda önemli bir avantaj elde etti. Bordo-mavililer, aynı zamanda tam 19 yıl sonra rakibine karşı üst üste evinde oynadığı iki maçı da kazanma başarısı gösterdi.

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Sörloth ve Novak'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyete imza attı. Karadeniz ekibi, bunun yanında tam 19 yıl sonra da ezeli rakibi karşısında ligde bir ilki yaşadı. Bordo-mavililer, 25 Kasım 2018 ve 1 Şubat 2020'de sahasında sarı-lacivertlileri 2-1'lik skorlarla yenerek evinde iki maç üst üste kazanma başarısı gösterdi.

Trabzonspor, sahasında üst üste sarı-lacivertlilere karşı en son 2001 yılında galibiyetler yaşamıştı. 2000-2001 sezonunda 29 Nisan 2001'de Trabzon'da Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Karadeniz temsilcisi, 2001-2002 sezonunda da 8 Aralık 2001 tarihinde İstanbul ekibini 2-1 ile geçmişti.

Söz konusu dönemin ardından Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında üst üste galibiyet elde edemedi. Bu dönemler arasında bordo-mavililer, sarı-lacivertli takıma karşı 2018-2019 sezonuna kadar oynadığı 18 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi almıştı.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor, Fenerbahçe, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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