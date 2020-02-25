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Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına rakip takım taraftarları alınmayacak
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mart'ta Trabzon'da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına rakip takımın seyircisinin alınmayacağı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:56 Kaynak: DHA
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mart'ta Trabzon'da oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasına rakip takımın seyircisinin alınmayacağı açıklandı.
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, mart ayı içerisinde Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili güvenlik önlemlerini görüşmek üzere, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda alınan karar uyarınca, 3 Mart salı günü 20.30'da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçına misafir takım seyircisi alınmayacak. Misafir takım kontenjanı, ev sahibi takım taraftarları için satışa sunulacak.
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