Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına rakip takım taraftarları alınmayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına rakip takım taraftarları alınmayacak - Son Dakika Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına rakip takım taraftarları alınmayacak

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mart'ta Trabzon'da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına rakip takımın seyircisinin alınmayacağı açıklandı.

Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına rakip takım taraftarları alınmayacak, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mart'ta Trabzon'da oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasına rakip takımın seyircisinin alınmayacağı açıklandı.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, mart ayı içerisinde Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili güvenlik önlemlerini görüşmek üzere, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda alınan karar uyarınca, 3 Mart salı günü 20.30'da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçına misafir takım seyircisi alınmayacak. Misafir takım kontenjanı, ev sahibi takım taraftarları için satışa sunulacak.


Türkiye Kupası, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:56 Kaynak: DHA
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