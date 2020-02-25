Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak - Son Dakika Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak

6 saat önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, mart ayı içerisinde Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı ve Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 26.

Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak, System.String[]

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, mart ayı içerisinde Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı ve Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 26. haftasındaki Medipol Başakşehir maçları ile ilgili güvenlik önlemleri görüşüldü.


Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Nusret Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, Trabzonspor AŞ yetkilileri ile diğer kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, her iki maçla ilgili tedbirler karara bağlandı.


Toplantıda alınan karar uyarınca, 3 Mart Salı günü 20.30'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçına misafir takım seyircisi alınmayacak.


Misafir takım kontenjanı, ev sahibi takım taraftarları için satışa sunulacak.


Her iki maçta görev alacak tüm kurum ve kuruluşlar, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve Yönetmelik'te belirtilen görev ve sorumlulukları çerçevesinde hareket edecek.

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:46 
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