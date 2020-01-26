Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00'de yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise taktiksel çalışma gerçekleştirdi.


Karadeniz ekibi yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:38 Kaynak: İHA
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