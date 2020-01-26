Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
6 saat önce
Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:38 Kaynak: İHA
Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00'de yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise taktiksel çalışma gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibi yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON
Son Dakika Denizlispor maçında sakatlanan Jahovic 2 gün hastanede müşahede altında tutulacak Fenerbahçe'den, TFF'nin Trabzonspor maçını ertelemesine tepki Beşiktaş, Göztepe maçı için kural hatası iddiasıyla başvuru yapacak Emre Kocadağ: Beşiktaş masaya yumruğunu vurduğunda yıkıp geçecek