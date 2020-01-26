Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00'de yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

(İHA)