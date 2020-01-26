Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
14 dakika önce
Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:10 Kaynak: İHA
Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00'de yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise taktiksel çalışma gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibi yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.
(İHA)
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