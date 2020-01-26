Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

14 dakika önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00'de yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

(İHA)

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:10 Kaynak: İHA
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