Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

12 dakika önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz ile Elazığ'daki deprem bölgesine giden Uğurcan Çakır katılmadı.

İngiliz futbolcu Daniel Sturridge ise devre arasında yapılan Antalya kampının ardından ilk kez takımla çalışmalarda yer aldı.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 30 Ocak Perşembe günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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