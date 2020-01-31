Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Bordo-mavililerin eski oyuncusu Yusuf Yazıcı da antrenmanı ziyaret etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada bordo-mavililer Fenerbahçe maçına yönelik taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman sonrası Fransa'nın Lille takımında oynayan ve sakatlığı nedeniyle Trabzon'da bulunan Trabzonspor'un eski futbolcu Yusuf Yazıcı'nın doğum günü kutlandı.

(Gökmen Şahin/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:20 Kaynak: İHA
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