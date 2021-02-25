Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı.

Trabzonspor , Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Fenerbahçe 'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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