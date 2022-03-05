SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti - Son Dakika
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SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti

05.03.2022 17:07

Trabzonspor, İstanbul'a hareket ettiSelay SAYKAL - Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti.

Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti

Selay SAYKAL - Selçuk BAŞAR/ TRABZON,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti. Sakatlığı devam eden Marek Hamsik de takımına destek olmak için kafilde yer aldı.

Süper Lig'de 19 haftadır zirvedeki yerini bırakmayan Trabzonspor, ligin 28'inci haftasında oynanacak Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün yapılan son idmanla tamamladı. Zorlu karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde taktik çalışan bordo-mavililer, yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka için hava yoluyla saat 16.30'da Trabzon'dan İstanbul'a hareket etti.

HAMSİK DE İSTANBUL'A GİTTİ

Zorlu mücadelede sakatlığı nedeniyle formaya giyemeyecek Slovak oyuncu Marek Hamsik, takımına destek olmak için İstanbul'a gitti. Yıldız oyuncu, havalimanı girişinde taraftarların ricasını kırmayarak forma imzalayıp, fotoğraf çektirdi.

KAFİLEDEKİ EKSİKLER

Trabzonspor'un Fenerbahçe kafilesinde sakatlıkları bulunan Vitor Hugo, Dorukhan Toköz ve sakatlıktan çıkan Salih Kavrazlı yer almazken Covid-19 geçiren İsmail Köybaşı da kafileye katılmadı. Ayrıca genç isimler Enis Destan, Kerem Şen, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Emrehan Gedikli de Fenerbahçe maçının kafilesinde yer almadı. Covid-19'u atlatan kaleci Erce Kardeşler ise takımla birlikte İstanbul'a gitti.

Trabzonspor'un 23 kişiden oluşan Fenerbahçe kamp kadrosu şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Bruno Peres, Tymoteusz Puchacz, Anders Trondsen, Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Murat Cem Akpınar, Berat Özdemir, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Yunus Mallı, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Antony Nwakaeme, Andreas Cornelius, Djaniny Semedo, Fode Koita."

SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti
SPOR Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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