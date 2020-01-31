Trabzonspor-Fenerbahçe maçına doğru

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor taraftarlarına, Süper Lig'de yarın oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe maçında takımlarını 90 dakika boyunca sağ duyularını koruyarak desteklemeleri çağrısında bulundu.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor'un tarihinin şan ve şerefle dolu olduğunu belirterek, Trabzonspor sevdalılarının hafta başından itibaren başlayan provokasyonlara ve kışkırtmalara alet olmaması gerektiğine dikkati çekti.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için birtakım art niyetlilerin geçmiş yıllarda örneklerini gördükleri şekilde yine ortaya çıktığını vurgulayan Genç, "Zirve mücadelesinde önemi herkes tarafından bilinen bu maç öncesinde malum kesimler tarafından Trabzonspor camiası hem sosyal medyadan hem de yazılı ve görsel basın aracılığı gerilmek isteniyor. Geçmiş yıllarda da bu durumun örneğini çok gördük. Ne yazık ki yine aynı taktiğe başvuruyorlar. 'Tarih tekerrürden ibarettir' değil, bu kez geçmişten ders alarak bu provokasyonlara gelmememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Genç, Trabzonspor taraftarından 90 dakika boyunca sağ duyularını koruyarak takımlarını desteklemelerini, 12'nci adam rolünü hiç olmadığı kadar üstlenmelerini isteyerek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor, uyguladığı yönetim anlayışıyla Türkiye'de örnek bir kulüp oldu. Trabzonspor bizim en büyük paydaşımız. Kutsal değerlerimizden sonraki en büyük bağlılığımız Trabzonspor. Takımımız uyguladığı ekonomik politikalarla, gençleri bünyesine katmasıyla, yetiştirdiği değerleriyle Türkiye'nin örnek bir kulübüdür. Cumartesi günü de bu provokasyonlara rağmen, taraftarlarımız ev sahipliğinin ve sportmenliğin en güzel örneklerini Türkiye'ye bir kez daha gösterecektir. Takımımızın zirve mücadelesi verdiği bu günlerde onu yalnız bırakmamak kadar, Trabzonspor'umuzla ilgili oluşturulmak istenen olumsuz algıya mahal vermemek bizim en büyük hedefimiz olmalıdır. Unutulmamalıdır ki Akyazı'da olabilecek en ufak bir olumsuzluk karşısında, bugün kapı arkalarında konuşanlar, yarın zafer kazanmış komutan edasıyla sahneye çıkacaklardır. Onlara bu fırsatı vermeyelim."

Başkan Genç, bordo-mavililere karşılaşmada başarı dileyerek, "Duruşumuz örnek, vurduğumuz gol olsun." ifadesini kullandı.