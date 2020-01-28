Trabzonspor-Fenerbahçe maçına rakip takım taraftarları alınmayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor-Fenerbahçe maçına rakip takım taraftarları alınmayacak - Son Dakika Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına rakip takım taraftarları alınmayacak

14 dakika önce

Süper Lig'in 20'nci haftasında Cumartesi günü Trabzon'da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına rakip takımın seyircisinin alınmayacağı açıklandı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına rakip takım taraftarları alınmayacak, System.String[]

Süper Lig'in 20'nci haftasında Cumartesi günü Trabzon'da oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasına rakip takımın seyircisinin alınmayacağı açıklandı.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi bir araya geldi. Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya A riski kategorisine alınan zorlu müsabaka için uygulanacak güvenlik tedbirleri konuşularak karara bağlandı. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmada 700'ü özel, bin 400 de resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 2 bin 100 personelin görev yapacağı belirtilirken, ayrıca geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 'iki takım arasında oynanan maçlarda misafir takım taraftarı alınmaması' yönündeki kararın bu maçta da uygulanacağı ve Fenerbahçe taraftarlarının karşılaşmaya alınmayacağı ifade edildi.


Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:22 Kaynak: DHA
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