Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak - Son Dakika Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak

7 saat önce

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak, System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, A riski kategorisine alınan müsabaka için uygulanacak güvenlik tedbirleri görüşülerek karara bağlandı.

Buna göre, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada 700 özel, bin 400 resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 2 bin 100 personel görev yapacak.

Öte yandan, önceki yıllarda olduğu gibi "İki takım arasında oynanan maçlarda misafir takım taraftarı alınmaması" yönündeki karar bu maçta da uygulanarak, sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmaya alınmayacak.

Bu arada toplantıda, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında 2019-2020 sezonu içerisinde Fenerbahçe Passolig kartı olup bu kartı iptal ederek Trabzonspor veya Türkiye Futbol Federasyonu kartına çeviren seyircilerin durumu da görüşüldü.

Bu kişilerin Trabzonspor Kulübü tarafından tespit edilerek, güvenlik sebebiyle söz konusu müsabakada bilet yükleme işlemlerinin iptal edilmesi ve bilet yüklemesi yapılan kart sahiplerine ücretlerinin iade edilmesine karar verildi.

Toplantıda ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı, 22. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor ve 24. haftada oynanacak Trabzonspor- Çaykur Rizespor maçlarında uygulanacak güvenlik tedbirleri de görüşülerek karara bağlandı.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'ye bomba oran
Phillip Cocu, Adil Rami'yi istiyor Arda Turan'dan son dakika Galatasaray açıklaması Koronavirüs nedeniyle Olimpiyat Elemeleri'ndeki bazı maçlar Avustralya'ya alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 21:42:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]