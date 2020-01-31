Trabzonspor-Fenerbahçe maçında gözler golcülerde olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor-Fenerbahçe maçında gözler golcülerde olacak - Son Dakika Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında gözler golcülerde olacak

6 saat önce

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmada gözleri iki takımın golcüleri Sörloth ve Muriqi'nin üzerinde olacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında gözler golcülerde olacak, System.String[]

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmada gözleri iki takımın golcüleri Sörloth ve Muriqi'nin üzerinde olacak. Ayrıca bordo-mavililer Sörloth'un, sarı-lacivertliler de Muriqi'nin gol attığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi.


Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu müsabakada yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Hem Hüseyin Çimşir hem de Ersun Yanal'ın saha kenarında büyük bir taktik savaş vereceği mücadelede gözler ligin formda golcüler Aleksander Sörloth ve Vedat Muriqi'in üzerinde olacak.


Performansları merakla bekleniyor


Sonucu merakla beklenen Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakasında gol krallığı yarışı veren Sörloth ve Muriqi'nin ortaya koyacakları performanslar da merakla bekleniyor. Bordo-mavililerin Norveçli golcüsü, krallık yarışında 15 golle ilk sırada yer alırken, sarı-lacivertlilerin başarılı forveti ise 12 golle Sörloth'u takip ediyor.


Trabzonspor, Sörloth gol attığı maçları kaybetmedi


Bu önemli karşılaşma öncesi iki oyuncunun da ön plana çıkan özelliklerinin başında gol attıkları maçlarda takımlarının kaybetmemesi geliyor. Sörloth, ligde 12 maçta 15 gol kaydetti. Norveçli, 5 de asist yaparak bordo-mavililerin elde ettiği 35 puanın 28'ine katkı sağladı. 24 yaşındaki santrforun skor ürettiği mücadelelerde bordo-mavililer yenilgi yüzü görmedi.


Fenerbahçe, Muriqi ile kazanıyor


Fenerbahçe'nin sezon başında Rizespor'dan transfer ettiği Murigi, bu sezon Süper Lig'de görev aldığı 18 maçın 10'unda rakip ağları 12 defa sarstı. 4 de asist yapan tecrübeli futbolcu, elde edilen 37 puanın 31'ine imzasını attı. Ayrıca Sörloth gibi Kosovalı oyuncunun da gol attığı maçlarda Kanarya mağlup olmadı.


Sörloth ve Muriqi iç sahada daha çok atıyor


Trabzonspor'un forveti Alexander Sörloth, ligdeki 15 golün 9'unu Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçlarda atarken, 6 golü ise deplasmanda kaydetti. Vedat Murigi de 12 golün 9'una Kadıköy'de imza attı. 3 gol ise deplasmanda oynanan maçlarda geldi. - TRABZON

Trabzonspor, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:51 Kaynak: İHA
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