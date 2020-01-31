Son Dakika › Spor › Trabzonspor - Fenerbahçe maçında tüm gözler onlarda olacak... Maçın yıldızı kim olur? - Son Dakika Spor
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında tüm gözler onlarda olacak... Maçın yıldızı kim olur?
6 saat önce
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında oldukça önem taşıyan maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trabzon'da karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında oldukça önem taşıyan maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Kazanan takımın büyük avantaj yakalayacağı derbide maçın yıldızı kim olacak? Biz sıraladık, seçimi sizden istedik...
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:07
Son Dakika Zanka yok, Falette kadroda Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu Son Dakika: Beşiktaş, Kevın-Prınce Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı