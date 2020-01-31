Trabzonspor - Fenerbahçe maçında tüm gözler onlarda olacak... Maçın yıldızı kim olur? - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor - Fenerbahçe maçında tüm gözler onlarda olacak... Maçın yıldızı kim olur? - Son Dakika Spor

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında tüm gözler onlarda olacak... Maçın yıldızı kim olur?

6 saat önce

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında oldukça önem taşıyan maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trabzon'da karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında tüm gözler onlarda olacak... Maçın yıldızı kim olur?, System.String[]

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında oldukça önem taşıyan maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Kazanan takımın büyük avantaj yakalayacağı derbide maçın yıldızı kim olacak? Biz sıraladık, seçimi sizden istedik...


Trabzonspor, Fenerbahçe, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:07 
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