Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek - Son Dakika
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek

6 saat önce

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek, System.String[]

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.


Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesinin hakemi Ali Palabıyık oldu. Maçın VAR hakemi de Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Ali Palabıyık'ın yardımcılığını, Serkan Olguncan, Serkan Çimen ve Serkan Tokat yapacak.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 20. haftasında görev alacak hakemler şunlar:


31 Ocak Cuma:


20.00 Medipol Başakşehir- Gençlerbirliği: Alper Ulusoy


1 Şubat Cumartesi:


14.00 Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya


17.00 Çaykur Rizespor- Beşiktaş: Ümit Öztürk


20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık


2 Şubat Pazar:


13.30 MKE Ankaragücü- Kasımpaşa: Halil Umut Meler


16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler


16.00 Aytemiz Alanyaspor-BTC Turk Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan


19.00 Galatasaray- Hes Kablo Kayserispor: Zorbay Küçük


3 Şubat Pazartesi:


20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu


Ali Palabıyık, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:13 
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