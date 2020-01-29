Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesinin hakemi Ali Palabıyık oldu. Maçın VAR hakemi de Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Ali Palabıyık'ın yardımcılığını, Serkan Olguncan, Serkan Çimen ve Serkan Tokat yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 20. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
31 Ocak Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir- Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
1 Şubat Cumartesi:
14.00 Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya
17.00 Çaykur Rizespor- Beşiktaş: Ümit Öztürk
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
2 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü- Kasımpaşa: Halil Umut Meler
16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Aytemiz Alanyaspor-BTC Turk Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray- Hes Kablo Kayserispor: Zorbay Küçük
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu