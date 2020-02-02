Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından - Bakan Turhan

Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklaması

Havai fişek gösterisi TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.