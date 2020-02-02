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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından - Bakan Turhan
6 saat önce
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklaması Havai fişek gösterisi TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:11 Kaynak: AA
Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklaması
Havai fişek gösterisi TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
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