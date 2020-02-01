Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından - Fenerbahçe Başkan Vekili Özsoy - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından - Fenerbahçe Başkan Vekili Özsoy - Son Dakika Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından - Fenerbahçe Başkan Vekili Özsoy

18 dakika önce

Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin Başkan Vekili Semih Özsoy, maç sonu gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin Başkan Vekili Semih Özsoy, maç sonu gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından - Fenerbahçe Başkan Vekili Özsoy

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:54 Kaynak: AA
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