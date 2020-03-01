Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu - Son Dakika Spor

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

6 saat önce

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Türkiye Kupası yarı final ilk maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, System.String[]

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Türkiye Kupası yarı final ilk maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşmanın VAR Hakemi ise Fırat Aydınus olarak açıklandı.


Antalyaspor - Alanyaspor maçını ise Alper Ulusoy yönetecek.

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Yaşar Kemal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:29 
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