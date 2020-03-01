Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Türkiye Kupası yarı final ilk maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşmanın VAR Hakemi ise Fırat Aydınus olarak açıklandı.



Antalyaspor - Alanyaspor maçını ise Alper Ulusoy yönetecek.