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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu
6 saat önce
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Türkiye Kupası yarı final ilk maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:29
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