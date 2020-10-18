Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Öte yandan, Fousseni Diabate'nin 25. doğum günü, kulübün internet sitesinde "Mutlu yıllar" mesajıyla kutlandı.

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