Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
22.02.2021 20:53
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon ve 5'e 2 çalışmalar yaptı.
Öte yandan bir süredir sakatlığı bulunan Anders Trondsen da takımda ayrı olarak çalışmalara başladı.
Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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