Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği bildirildi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da bir bölümünü izlediği antrenmanı Çınar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin de ziyaret ettiği belirtildi.

Ağaoğlu ve futbolcularla bir araya gelen öğrenciler, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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