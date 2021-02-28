Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu
28.02.2021 11:45
Süper Lig'in 27. haftasında bugün oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Cüneyt Çakır üstlenecek.
Süper Lig'in 27. haftasında bugün oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Cüneyt Çakır üstlenecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadelede Cüneyt Çakır, VAR hakemi olarak görevlendirildi.
Mücadelede, Video Yardımcı Hakem Asistanlığı (AVAR) görevini ise Halil Umut Meler ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak.
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