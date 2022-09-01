Trabzonspor'un Maxi Gomez'i renklerine bağlaması Fenerbahçe taraftarını sinirlendirdi! Sosyal medyadan Ali Koç'a büyük tepki - Son Dakika
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Trabzonspor'un Maxi Gomez'i renklerine bağlaması Fenerbahçe taraftarını sinirlendirdi! Sosyal medyadan Ali Koç'a büyük tepki

01.09.2022 14:53

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin bir süredir ilgilendiği ve neredeyse imza aşamasına getirdiği Maxi Gomez'i kadrosuna dahil etti. Bu durum üzerine binlerce Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada Ali Koç'a sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de Arap saçına dönen forvet transferinin bir türlü bitirilememesi sosyal medyada ses getirdi. Son olarak Maxi Gomez'in Trabzonspor'a kaptırılması taraftarlar için bardağı taşıran son damla oldu. Twitter kullanıcıları, yaptıkları binlerce paylaşım ile Ali Koç istifa etiketini gündeme bomba gibi düşürdü.

MAXİ GOMEZ, TRABZONSPOR'DA

Fenerbahçe,bir süredir ilgilendiği ve maddi anlamda sıkı pazarlık yaptığı Maxi Gomez, Trabzonspor'a imza attı. Yaşanan transfer sonrası, forvet oyuncusu bekleyen taraftarlar ise Ali Koç'a ateş püskürdü. Bazı taraftarlar Başkan Ali Koç'un başarısız yönetimi sonrası Aziz Yıldırım çağrısı yaptı. "Ali Koç istifa" etiketi altında binlerce paylaşım yapan sarı-lacivertli taraftarlar kısa sürede etiketi gündemin zirvesine çıkardı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Trabzonspor'un Maxi Gomez transferi sonrası Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'a ateş püskürdü
Trabzonspor'un Maxi Gomez transferi sonrası Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'a ateş püskürdü
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Ali Koç, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzonspor'un Maxi Gomez'i renklerine bağlaması Fenerbahçe taraftarını sinirlendirdi! Sosyal medyadan Ali Koç'a büyük tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'un Maxi Gomez'i renklerine bağlaması Fenerbahçe taraftarını sinirlendirdi! Sosyal medyadan Ali Koç'a büyük tepki - Son Dakika
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