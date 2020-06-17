Trabzonspor, Fenerbahçe'yi eledi, Trabzon taraftarı Nevşehir'de horon tepti

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek finali çıkan Trabzonspor'un galibiyetini Kapadokya'ya tatile gelen Trabzonspor taraftarı tek kişilik horon çekerek kutladı.



Trabzon'dan Kapadokya bölgesine tatile gelen Volkan Yılmaz isimli Trabzonspor taraftarı Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek finale kalan Trabzonspor'un galibiyetini Nevşehir'de horon teperek kutladı. O anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Trabzonspor taraftarı Volkan Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. - NEVŞEHİR