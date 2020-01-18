Trabzonspor, Fernandes'in sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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Trabzonspor, Fernandes'in sözleşmesini feshetti

7 saat önce

Trabzonspor, Portekizli futbolcusu Ivanildo Fernandes'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Fernandes'in sözleşmesini feshetti, System.String[]

Trabzonspor, Portekizli futbolcusu Ivanildo Fernandes'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.


Trabzonspor'da ayrılıklar sürüyor. Bordo-mavililer, bu sezon başında kadrosuna kattığı Portekizli savunma oyuncusu Ivanildo Fernandes'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Karadeniz ekibinden KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Şirketimiz ile Ivanildo Jorge Mendes Fernandes arasındaki, 02.08.2019 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir."


23 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor formasıyla 10 resmi mücadeleye çıkarken, 1 gol kaydetmişti. - İSTANBUL

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:27 Kaynak: İHA
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