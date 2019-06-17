Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi
30 dakika önce
Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:35 Kaynak: İHA
, Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
(İHA)
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