Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi
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Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi

30 dakika önce

Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi, System.String[]
Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:35 Kaynak: İHA
Trabzonspor, Güncel
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