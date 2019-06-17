Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vardı
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vardı

1 saat önce

Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Eskişehirspor'un sağ kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vardı, System.String[]
Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Eskişehirspor'un sağ kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vardı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erkenden başlayan ve maliyeti az, ayrıca genç oyunculara yönelen Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm ile anlaşma sağladı. 2018-19 sezonunda Eskişehirspor forması giyen ve sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Fıratcan ile anlaşmaya varan bordo-mavililerin bugün genç futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirmesi ve ardından da resmi olarak transferin açıklanması  bekleniyor.
Fıratcan Üzüm, 2018-19 sezonunda Spor Toto 1'inci Lig'de Eskişehirspor forması ile 21 maçta görev yapıp, 1 de gol kaydetmişti.


- Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:48 Kaynak: DHA
Eskişehirspor, Trabzonspor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 Haziran sadece bir belediye başkanlığı seçimi Annesini emen 40 günlük bebeğin kahreden ölümü Akşener: Soylu ve Albayrak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zarar veriyor, görevden alınmalı Askerde dayak yediğini öne süren er karakola şikayette bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 14:09:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]