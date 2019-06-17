Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'le sözleşme imzaladı
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Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'le sözleşme imzaladı

1 saat önce

Trabzonspor, geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen Fıratcan Üzüm'le sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'le sözleşme imzaladı, System.String[]
Trabzonspor, geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen Fıratcan Üzüm'le sözleşme imzaladı.
Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, politikalarının genç oyuncuları takımın bünyesine katıp, yıldız yapmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu şekilde hem kulübümüze katkı sağlayıp hem de milli takımımıza oyuncu yetiştirmeyi planlıyoruz. Fıratcan, scout ekibimizin izleyip beğendiği, yıldız adayı olarak gördüğü bir oyuncu. Bu nedenle aramızda. Büyük bir kulübe geldi, inşallah takımımıza katkı sağlar. Hem kulübümüz hem de oyuncumuz için hayırlı olsun."
Yapılan sağlık kontrolünün ardından kendisi için düzenlenen imza törenine katılan Fıratcan Üzüm ise mutluluğunu dile getirerek, "Burada olmak heyecan verici. Böyle bir camiada bulunduğum için gururluyum. Trabzonspor Kulübünün özellikle gençlere bakış açısı gelmemde çok etkili oldu. Kulübümün bana duyduğu güveni boşa çıkarmayıp sahada elimden gelenin en iyisi yapacağım. Taraftarlarımıza layık olmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:33 Kaynak: AA
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Eskişehirspor, Trabzonspor, Spor
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