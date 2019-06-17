Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü KAP'a bildirdi
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Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü KAP'a bildirdi

1 saat önce

Trabzonspor, geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen Fıratcan Üzüm ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü KAP'a bildirdi, System.String[]
Trabzonspor, geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen Fıratcan Üzüm ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Anlaşmaya göre oyuncuya, 2019-2020 futbol sezonu için 340 bin lira garanti ücret ödeneceği, sonraki yıllar için ise ÜFE-TÜFE ortalamasına göre artış yapılacağı, Süper Lig ve UEFA müsabakalarında geçerli olmak üzere maç başı 6 bin lira ödeneceği, sonraki yıllar için de yine ÜFE-TÜFE ortalamasına göre artış yapılacağı kaydedildi.
Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedelinin ise ayrıca ödeneceği aktarıldı.
Trabzon'a sabah saatlerinde gelen ve sağlık kontrolünden geçen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Eskişehirspor formasıyla geçen sezon 15 lig maçında görev yapmış ve 1 gol kaydetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:07 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Futbol, Eskişehirspor, Trabzonspor, Spor
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