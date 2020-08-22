Trabzonspor, Flavio Medeiros da Silva ile 4 yıllık anlaştı

Trabzonspor, Brezilyalı orta saha Flavio Medeiros da Silva ile 4 yıllık anlaşma sağladıklarını KAP'a bildirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle;

2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,2022/23 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,2023/24 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşme süresince, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir."