Trabzonspor, Flavio'yu Giresunspor'a kiraladı

Trabzonspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'nun, Giresunspor'a kiralandığını açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Trabzonspor'dan Flavio'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. İki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği, Flavio'nun yeni sezondaki maaşının 150 bin Euro'luk kısmı, Trabzonspor tarafından ödenecek.Bordo-mavili ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Flavio Medeiros da Silva, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor Kulübü Derneği'ne kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2021/2022 futbol sezonundaki garanti maaş ödemelerinin 150.000.-EUR'luk kısmı Kulübümüz tarafından ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.