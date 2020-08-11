Trabzonspor, Fluminenseli Nino'nun peşinde

Spor Arena | Filip Novak'ın vedasının ardından sol beke yeni bir isim arayan Trabzonspor arayışlarını Brezilya'da sürdürüyor. Fluminense'den sol bek Marlon'u kadrosuna katmak istediği öne sürüden bordo mavili ekibin, aynı takımdan 23 yaşındaki stoper Nino'yu da listesine aldığı öğrenildi.

DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Trabzonsporlu yöneticiler oyuncunun menajeriyle görüş alış verişinde bulundu. Karadeniz ekibi henüz Fluminense'ye resmi bir teklifte bulunmazken, kulübün Nino'ya 3 milyon Euro değer biçtiği kaydedildi.

Fluminense Nino'yu devre arasında Criciuma'dan 1.1 milyon Euro bonservis bedeli ile karşılığında transfer etmişti.