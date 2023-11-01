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Trabzonspor Formalı Çocuğa Biber Gazı Saldırısı: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Trabzonspor Formalı Çocuğa Biber Gazı Saldırısı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Son Güncelleme: 01.11.2023 14:36

Bursa'da, Trabzonspor formalı bir çocuğun yüzüne biber gazı sıkan kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi ve gözaltına alındı. Çocuğun sağlık durumu iyi olup, şüphelinin yanında ise 3 tüp biber gazı ele geçirildi.

Bursa'da, arkadaşıyla evinin bulunduğu sokakta kaldırımda oturan Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat'ın 29 Ekim'de kaldırımda arkadaşıyla otururken biber gazıyla saldırıya uğramasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bisikletiyle gelerek üzerinde Trabzonspor forması bulunan ve bordo mavili kulübün Bursa'daki futbol okuluna devam eden Yusuf Emir'in yüzüne biber gazı sıkan kişinin, Veysel İ. (31) olduğunu belirledi.

Osmangazi ilçesinde gözaltına alınan Veysel İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa Valiliğince olayla ilgili yapılan açıklamada ise çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, Veysel İ'nin yanında ise 3 tüp biber gazı ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Osmangazi, 29 Ekim, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzonspor Formalı Çocuğa Biber Gazı Saldırısı: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor Formalı Çocuğa Biber Gazı Saldırısı: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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