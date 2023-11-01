Trabzonspor Formalı Çocuğa Biber Gazı Saldırısı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa'da, arkadaşıyla evinin bulunduğu sokakta kaldırımda oturan Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat'ın 29 Ekim'de kaldırımda arkadaşıyla otururken biber gazıyla saldırıya uğramasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bisikletiyle gelerek üzerinde Trabzonspor forması bulunan ve bordo mavili kulübün Bursa'daki futbol okuluna devam eden Yusuf Emir'in yüzüne biber gazı sıkan kişinin, Veysel İ. (31) olduğunu belirledi.

Osmangazi ilçesinde gözaltına alınan Veysel İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa Valiliğince olayla ilgili yapılan açıklamada ise çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, Veysel İ'nin yanında ise 3 tüp biber gazı ele geçirildiği bildirildi.