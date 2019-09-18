Son Dakika Haberleri: Trabzonspor formasıyla stada alınmayan taraftara bursaspor'dan davet
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Trabzonspor formasıyla stada alınmayan taraftara bursaspor'dan davet

1 saat önce

BURSA'da geçen hafta sonu oynanan Bursaspor-Osmanlıspor maçı için Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'na Trabzonspor forması giyerek gelen Kadir Bıyıklı isimli taraftar, özel güvenlik görevlilerinden birinin uyarısıyla stada sokulmadı.

Trabzonspor formasıyla stada alınmayan taraftara bursaspor'dan davet, System.String[]

BURSA'da geçen hafta sonu oynanan Bursaspor-Osmanlıspor maçı için Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'na Trabzonspor forması giyerek gelen Kadir Bıyıklı isimli taraftar, özel güvenlik görevlilerinden birinin uyarısıyla stada sokulmadı. Formasını çıkarmak zorunda kalan Bıyıklı, maça Bursasporlu bir taraftarın verdiği gömlek ile girmek zorunda kaldı. Bunun üzerine Bursaspor Kulübü harekete geçerek, Kadir Bıyıklı'ya ulaştı ve taraftarı Bursa'da oynanacak Erzurum Büyükşehir Belediyespor maçına davet etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda geçtiğimiz pazar günü oynanan TFF 1'inci Lig'deki Bursaspor-Osmanlıspor mücadelesinde ilginç bir olay yaşandı. Orhangazi'de yaşayan kuaför Kadir Bıyıklı, taraftarı olduğu Trabzonspor forması ile Bursaspor-Osmanlıspor maçına gitti. Ancak, özel güvenlik görevlilerinden birinin uyarısı üzerine, Bıyıklı stada sokulmadı. Üzerinde Trabzonspor forması olduğu için stada alınmayan Kadir Bıyıklı duruma tepki gösterdi. Bu sırada stada giren Bursasporlu taraftarlardan biri, Bıyıklı'ya gömleğini verdi. Üzerindeki Trabzonspor formasını çıkaran Kadir Bıyıklı, Bursasporlu taraftarın verdiği gömleği giyerek maça girebildi.

Trabzonspor taraftarı olduğunu ama yaşadığı şehir olan ve kardeş takım olarak gördükleri Bursaspor'a da her zaman destek verdiklerini belirten Bıyıklı, "Biz iki kulüp, kardeş kulübüz. Geçmişte defalarca bizler Bursa stadına Trabzonspor forması ile Bursalı kardeşlerimiz de Trabzon'daki maçlarda stada Bursaspor forması ile girebilmişlerdi" diyerek duruma tepki gösterdi.

BURSASPOR KULÜBÜ HAREKETE GEÇTİ

Özel güvenlik görevlilerinden kaynaklı yaşanan olaydan haberdar olan Bursaspor Kulübü harekete geçti. İdari Asbaşkan ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Aman, Kadir Bıyıklı'ya ulaşarak üzüntülerini iletti. Ayrıca Bıyıklı, Bursaspor'un TFF 1'inci Lig'de 6'ncı hafta evinde oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşılaşmasına davet edildi.

- Bursa

Kadir Bıyıklı, Trabzonspor, Bursaspor, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:11 Kaynak: DHA
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