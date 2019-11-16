Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Son Dakika Spor Trabzonspor, Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ ile sponsorluk anlaşması imzaladı

6 saat önce

Trabzonspor, Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Trabzonspor, Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ ile sponsorluk anlaşması imzaladı, System.String[]

Trabzonspor, Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp ile Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ arasındaki sponsorluk anlaşması imza töreninin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Törene, Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyesi Lokman Sadıklar ve Genel Müdür Sinan Zengin ile Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ'nin sahibi Haydar Şahin ile Satış Müdürü Fahri İnat'ın katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Sağıroğlu'nun imza töreninin ardından, sponsorluk anlaşmasının herkes için hayırlı olmasını dileyerek, Şahin'e forma hediye ettiği kaydedildi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:32 Kaynak: AA
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