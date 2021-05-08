Trabzonspor-Fraport-TAV Antalyaspor maçından notlar

Trabzonspor, Süper Lig'in 40'ıncı haftasında sahasında Fraport-TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Göztepe maçına göre Fraport-TAV Antalyaspor karşısında ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Avcı, Göztepe maçından farklı olarak sakatlığı bulunan Hugo'nun yerine Hüseyin Türkmen'e, Hosseini'nin yerine Edgar ve Berat'ın yerine Abdülkadir Ömür'e görev verdi.