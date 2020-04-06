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Trabzonspor: "Futbol A takımımıza 2 Mayıs 2020 tarihine kadar izin verilmiştir"
7 saat önce
Trabzonspor: "Futbol A takımımıza 2 Mayıs 2020 tarihine kadar izin verilmiştir"
Trabzonspor: "Futbol A takımımıza 2 Mayıs 2020 tarihine kadar izin verilmiştir" - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:14 Kaynak: İHA
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