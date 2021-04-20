Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında 3 puan hedefliyor

Süper Lig'in 36'ncı haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak olan Trabzonspor, hem bu sezonki derbi galibiyeti özlemine hem de ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Süper Lig'de son 4 maçını beraberlikle tamamlayan Trabzonspor, yarın deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Bu sezon ezeli rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı 5 maçın 4'ünü kaybeden ve yalnızca birini kazanabilen bordo-mavililer, hem derbi galibiyeti özlemini hem de ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini noktalamak istiyor. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.