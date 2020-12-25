Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek - Son Dakika

Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek

25.12.2020 10:11
Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Medical Park'ta oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler, görev yapacak.

Ligde son 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmeyen bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

İstanbul takımlarına karşı ilk galibiyet

Trabzonspor, Galatasaray'ı mağlup ederek bu sezon İstanbul takımları karşısındaki ilk galibiyetini de almanın mücadelesini verecek.

Ligde 14 hafta sonunda 4 mağlubiyetini de İstanbul takımları karşısında yaşayan Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-1, ligin 5. haftasında evinde Medipol Başakşehir'e 2-0, ligin 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1, ligin 7. haftasında Trabzon'da Kasımpaşa'ya 4-3 yenilmişti.

İlk kez 3 maç

Trabzonspor, Galatasaray'ı yenmesi halinde bu sezon ilk kez 3 maç art arda kazanmış olacak.

Ligde son oynadığı 2 karşılaşmada Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u da 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Galatasaray'ı yenmesi halinde bu sezon en iyisi serisini yakalamış olacak.

Kazanan kadro bekleniyor

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Fousseni Diabate, Bilal Başacıkoğlu ve Stiven Plaza dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Süper Lig'de son iki maçını kazanan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Galatasaray karşısında da Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor müsabakalarında sahaya çıkan 11'e görev vermesi bekleniyor.

Karadeniz ekibinin yine Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker, Ekuban, Nwakaeme ve Djaniny 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek - Son Dakika Spor


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