Karadeniz ekibinde, Djaniny ve Gervinho 'nun sakatlıkları bulunuyor. İyileşen Dorukhan Toköz , Peres, Cornelius ve Trondsen'in kadroda yer alması bekleniyor.

Trabzonspor , Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Galatasaray 'ı konuk edecek.

Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek - Son Dakika Spor

Ölen sevgilisinin kardeşinin düğününe katılan Beren Saat'i eşi yalnız bırakmadı! Kenan Doğulu gece boyunca şarkı söyleyip dans etti

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca bulmak için Almanya'ya gidiyor

Bebeğinin su dolu kova içine koyarak ölümüne neden olan kadın, beraat etti