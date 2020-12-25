Trabzonspor, Galatasaray karşısında 3 puan peşinde - Son Dakika

Trabzonspor, Galatasaray karşısında 3 puan peşinde

25.12.2020 09:17
Trabzonspor, Galatasaray karşısında 3 puan peşinde, System.String[]

Süper Lig'de çıktığı son iki maçı da kazanıp yükselişe geçen Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Galatasaray'ı da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de çıktığı son iki maçı da kazanıp yükselişe geçen Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Galatasaray'ı da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de 7 maçtır namağlup ilerleyen ve son iki maçını kazanarak üst sıralara doğru yeniden yükselişe geçen Trabzonspor, 15'inci hafta mücadelesinde yarın evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak galibiyet serisini ve yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

KAZANAN KADRO İLE DEVAMTrabzonspor'da bu maç öncesi kadro dışı bırakılan Diabate, Plaza ve Bilal dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Süper Lig'de son iki maçını kazanan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Galatasaray karşısında da Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor müsabakalarını kazanan kadroyu koruyarak maça aynı 11 ile başlaması bekleniyor.KAZANIRSA BU SEZON İLK OLACAKBu arada Trabzonspor yarın Galatasaray karşısından galibiyetle ayrılırsa, bu sezon ilk kez üç maçlık galibiyet serisine imza atacak. Bordo-mavililer bu sezon daha önce Abdullah Avcı'nın ilk göreve başladığı 9 ve 10'uncu haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile MKE Ankaragücü karşılaşmalarını kazanarak yine iki maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.MUHTEMEL KADRO Karadeniz ekibinin muhtemel 11'i şöyle: Uğurcan - Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker, Ekuban, Nwakaeme, DjaninySAKAT: YokCEZALI: Yok

Trabzonspor, Galatasaray karşısında 3 puan peşinde

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Galatasaray, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Galatasaray karşısında 3 puan peşinde - Son Dakika Spor


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