Trabzonspor, Galatasaray karşısında 3 puan peşinde

Süper Lig'de çıktığı son iki maçı da kazanıp yükselişe geçen Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Galatasaray'ı da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de 7 maçtır namağlup ilerleyen ve son iki maçını kazanarak üst sıralara doğru yeniden yükselişe geçen Trabzonspor, 15'inci hafta mücadelesinde yarın evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak galibiyet serisini ve yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.